Ein Speyerer rückt an die Spitze der neuen Kita gGmbH für die katholischen Kitas im Bistum Speyer: Paul Nowicki wird deren pädagogischer Geschäftsführer.

Zum 1. Juli übernimmt laut Bistum Diakon Paul Nowicki die offene Stelle der pädagogischen Geschäftsführung der Kita gGmbH Bistum Speyer. Zusammen mit Joachim Vatter und Olga Schorr ist damit das dreiköpfige Führungsteam wieder vollständig. Nowickis Vorgänger, Michael Wieland, habe die Kita gGmbH verlassen. Nowicki hat viel Erfahrung in der Weiterentwicklung katholischer Kindertageseinrichtungen. Während seiner Tätigkeit in der Dompfarrei Pax Christi in Speyer initiierte und begleitete er die verbindliche Kooperation der katholischen Kindertageseinrichtungen und führte sie zu einer wichtigen Zertifizierung, so das Bistum.

Als Vertreter des Bistums engagierte er sich zudem im Bundesverband und übernahm 2022 die Leitung des bundesweiten Dachverbandes für katholische Kindertageseinrichtungen. Im April 2025 kehrte er in das Bistum Speyer zurück und arbeitete seitdem im pastoralen Dienst unter anderem in Böhl-Iggelheim und Haßloch. Als Geschäftsführer der Kita gGmbH verantwortet er künftig die pädagogische Ausrichtung von rund 230 katholischen Kindertageseinrichtungen und entwickelt deren christliches Profil weiter.

Christliches Menschenbild

„Das Engagement für Kinder und ihre Familien ist ein zutiefst diakonischer Auftrag der Kirche“, wird Nowicki in der Mitteilung zitiert. „Bildungsteilhabe und Bildungsgerechtigkeit wurzeln im christlichen Menschenbild und sind zugleich ein zentrales Anliegen unserer Gesellschaft.“ Für die Zukunft werde es entscheidend sein, so Nowicki, die Qualität frühkindlicher Bildung weiterzuentwickeln, Fachkräfte zu gewinnen und zu stärken sowie das katholische Profil der Einrichtungen sichtbar zu halten. „Ziel ist es, die katholischen Kindertageseinrichtungen im Bistum Speyer als sichere und verlässliche Orte der Bildung, der Begegnung und gelebter christlicher Werte weiterzuentwickeln und ihre Bedeutung für Kinder, Familien und Gesellschaft deutlich zu machen.“

Der 58-jährige Nowicki wurde 2005 zum Diakon geweiht. Der Vater von drei erwachsenen Kindern lebt in Speyer. In seiner Freizeit widmet er sich mit großer Leidenschaft der Musik und wirkt als Hobbymusiker in verschiedenen Ensembles mit. Gemeinschaftliches Engagement und die Arbeit mit Menschen verschiedener Generationen prägen ihn laut Bistum sowohl beruflich als auch persönlich.