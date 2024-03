In vielen Gemeinden des Bistums Speyer steht die Zukunft der katholischen Frauenbünde wegen Überalterung auf der Kippe. Ein neues Vorstandsteam will beim KDFB Speyer dafür sorgen, dass es in der Dompfarrei Pax Christi nicht so kommt.

Neues Vorstandsteam sind Gitta Zeller, Dorothea Pfeifer und Andrea Flörchinger, die die Aufgaben der Schatzmeisterin wahrnimmt. Der Generationswechsel war nötig geworden, weil Anna Altinger nach 30 Jahren als Vorsitzende und Angelika Hien nach 22 Jahren als Schatzmeisterin nicht mehr angetreten waren. Für beide gab es viel Dank und Lob. „Durch ihre guten Kontakte und ihr ständiges Unterwegssein war sie Ansprechpartnerin für viele Menschen“, hieß es zum Beispiel über Altinger.

Vor den Neuwahlen wurde einer Satzungsänderung zugestimmt, die laut KDFB neue Vorstandsmodell und Kommunikationswege ermöglicht. Auch die Verkürzung der Wahlperiode auf zwei Jahre trug laut Gitta Zeller dazu bei, dass Frauen im Vorfeld Bereitschaft signalisiert hatten, Aufgaben zu übernehmen und sich so für den Fortbestand des Zweigvereins zu engagieren. Als Beisitzerinnen ergänzen Andrea Schmitzer, Petra Niopek und Angelika Weiß den Vorstand.

Als große Herausforderung für die Zukunft wird gesehen, weitere jüngere Frauen anzusprechen. Aktuell gebe es noch 53 Mitglieder. Zeller kündigte eine gründliche Auseinandersetzung mit den bisherigen Aktivitäten und dem Angebot an. Es solle „ein erträgliches Maß an Belastung gewährleistet sein“. Außerdem geht es laut KDFB darum, „mit dem neuen Programm möglichst viele zu interessieren, neue Mitglieder und Mitgestalterinnen zu motivieren, aber auch die langjährigen Mitglieder zu bedienen“. Interessenten können sich bei Zeller unter Telefon 0176 23482715 melden.