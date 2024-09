Zum ersten Mal seit 2019 findet wieder ein zentraler Katholikentag des Bistums Speyer statt. Damals wurde auf der Gartenschau in Kaiserslautern gefeiert, jetzt ist am Sonntag, 22. September, die Domstadt an der Reihe. Das bringt für diese viele Angebote, aber auch Besonderheiten beim Parken an dem Tag mit sich.

Die Programmpunkte erstrecken sich zeitlich von den Kaffeegesprächen in der Domvorhalle ab 8.30 Uhr bis zum Schlusssegen ab 16.15 Uhr in der Kathedrale. Räumlich konzentrieren sie sich auf den Dom, den Domgarten sowie Bistumsgebäude in der Kleinen und Großen Pfaffengasse, Webergasse und Hasenpfuhlstraße. Straßensperrungen sind nicht nötig, teilt Bistumssprecherin Luisa Vollmuth, mit. Laut Stadt können allerdings die 160 Stellflächen der Parkplätze am Dom (P3) am Sonntag von 7.30 bis 11.30 Uhr nicht genutzt werden. Für Besucher des Katholikentags sei das Parken auf dem Festplatz an diesem Tag umsonst, teilt das Bistum mit. Es erwartet rund 2000 Besucher vor allem aus der Pfalz und Saarpfalz, von denen auch viele mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Speyer reisten.

Beim Katholikentag angekündigt ist ein buntes Programm mit vielen Informationen sowie geistlichen Impulsen. Zu den Besonderheiten gehören ein Gottesdienst mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann ab 11.30 Uhr im Dom und am Nachmittag offene Türen in den kirchlichen Einrichtungen. Im Domgarten und in den Höfen des Ordinariats gibt es demnach ein vielfältiges Angebot an warmen und kalten Speisen und Getränken.