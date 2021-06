Katholiken aus dem Bistum Speyer haben im vergangenen Jahr 215.000 Euro in Kollekten und Einzelspenden gespendet. Das Geld kommt katholischen Christen in den Diasporagebieten in Deutschland, Nordeuropa sowie Katholiken in Estland und Lettland zugute.

Bei der traditionellen Kollekte zum Diaspora-Sonntag wurden laut einer Mitteilung des Bistums 45.000 Euro gesammelt. Die Erstkommunionkinder sammelten im vergangenen Jahr 23.000 Euro und die Firmbewerber 11.000 Euro. Insgesamt habe das Bonifatiuswerk, ein Hilfswerk der deutschen Katholiken, rund 13 Millionen Euro Spendengelder gesammelt. Damit wurden laut Mitteilung 65 Bauprojekte mit 2,5 Millionen Euro, 570 Projekte der Kinder- und Jugendhilfe mit 1,7 Millionen Euro und 107 Projekte der Glaubenshilfe mit 830.000 Euro unterstützt. Für die Gemeindearbeit konnten 29 Busse gefördert werden (560.000 Euro), für religiöse Bildungsarbeit in Deutschland, Nordeuropa und dem Baltikum wurden 2020 1,9 Millionen Euro gegeben. Die Einnahmen aus den Kollekten waren im vergangenen Jahr laut Bonifatiuswerk um fast 44 Prozent (2,2 Millionen Euro) zurückgegangen.