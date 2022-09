Der Kunstverein Lingenfeld zeigt ab morgen im Rathaus spannende und hintersinnige Arbeiten der Künstlerin Katharina Beron in deren erster Einzelausstellung.

Nach Corona-bedingter Pause startet der Kunstverein Lingenfeld morgen wieder mit seinem Ausstellungsprogramm im Sitzungssaal des Rathauses. Und er bringt ab Sonntag eine ebenso ungewöhnliche wie spannende Fotoausstellung. Sie zeigt Arbeiten von Katharina Beron, ausschließlich Selbstporträts, die aber mit der Genrebezeichnung Fotografie nur sehr unzulänglich beschrieben sind.

Es sind Bildkunstwerke besonderer Art, bei denen die Künstlerin ihr Gesicht zur Leinwand macht, wie sie selbst im Gespräch sagt. Selbstporträts im Sinne einer Erkundung des eigenen Ichs sind sie eigentlich auch nicht, denn Katharina Beron „zieht Masken auf“ beziehungsweise entwirft originelle Bildideen, bei denen sie sich mit Alltagsgegenständen „schminkt“ oder ihr Antlitz farbig einfasst und bewusst surreal verfremdet.

Glanz und Müll

„Glambage“ ist denn auch der Titel des Projekts. Das ist ein Kunstwort aus Wortteilen von Glamour (Glanz) und Garbage (Müll). Ein hintersinniges und durchaus auch kesses Motto, schließlich haben die Arbeiten auch eine humorvolle Note. Darauf legt die Künstlerin selbst, wie sie sagt, großen Wert. Allein die Tatsache, dass sie Gebrauchsgegenstände aus dem Alltag wie Schmuckstücke oder Make-up einsetzt, ist eine ironische Verfremdung. Daraus erwachsen kühne und außerordentliche Bildvisionen, die ebenso zur Reflexion wie zum heiteren Schauen animieren.

Hintergründig und witzig sind auch die Titel zu den Bildern. „Ladies Don't Poop“ (Damen kacken nicht) heißt zum Beispiel ein Bild, das mitten in der Corona-Zeit, in der Toilettenpapier zum begehrten Objekt wurde, als Kampagnenmotiv des Programms der Mannheimer Abendakademie als Plakatmotiv überall in Mannheim zu sehen war. In Lingenfeld sind nun sowohl das Ursprungsbild zu sehen als auch drei um Texte erweiterte Variationen.

Nudeln, Teebeutel oder Reifenabdruck

Für die Bilder zu ihrer Bachelorarbeit hat Katharina Beron sechs Themenfelder je nach den Bereichen einer Wohnung entwickelt, es gibt Bilder mit Küchenutensilien und Viktualien, solche mit Gegenständen aus dem Bade- und Wohnzimmer oder aus dem Garten. Auch gibt es Impressionen mit Nudeln, mit Teebeuteln, wie erwähnt mit Toilettenpapier, mit den Spuren von Autoreifen oder im Bild „Chastity“ (Keuschheit) mit einem Slip als Schleier. Das Verhältnis von Titel und Bildeindruck ist immer spannend und sorgt auf jeden Fall für eine aparte Kunstbegegnung in der sehr sehenswerten Ausstellung.

Manchmal steht bei Katharina Beron ein Titel am Beginn einer Arbeit, manchmal eine Bildidee. Diese bringt sie zuerst in einer Zeichnung aufs Papier. Eine Reihe dieser Zeichnungen sind auch in Lingenfeld ausgestellt.

Dann folgt die konkrete Umsetzung, bei der die Künstlerin Maskenbildnerin, Modell und Fotografin in einem ist und entsprechend auch ganz alleine ihre Werke kreiert.

Arbeit mit Note „sehr gut“

Da jedes Bild und jede Maske ein Unikat ist, muss beim Fotografieren immer ein passender „Shot“ dabei sein. Die Künstlerin kontrolliert das bei der Aufnahme immer gleich.

Von manchen Arbeiten gibt es zunächst nur einen Ausdruck. Insgesamt soll die Auflage nicht mehr als 20 bis 30 Blätter pro Motiv umfassen.

Die meisten der in Lingenfeld zu sehenden Werke sind Teil der Bachelorarbeit der Künstlerin in Kommunikationsdesign an der Hochschule Mannheim. Für diese bekam sie, wie ihre ehemalige Lehrerin Anne-Marie Sprenger betont, ohne große Diskussion die Note „sehr gut“. Mit Recht!

Termin

Die 156. Kunstausstellung des Kunstvereins Lingenfeld wird am Sonntag, 4. September, um 11 Uhr im Rathaus (Eingang auf der Rückseite) eröffnet. Es begrüßt der erste Vorsitzende Rainer Wütscher. Zur Einführung spricht die Künstlerin und zweite Vorsitzende des Kunstvereins Germersheim Anne-Marie Sprenger, die ehemalige Kunstlehrerin von Katharina Beron.

www.katharinaberon.de