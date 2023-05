„Unser Kasper hat es nicht leicht und leidet sehr im Tierheim.“ Das schreibt der Tierschutzverein Speyer über den Kater, um dessen Vermittlung er sich besonders bemüht.

Ursprünglich war Kasper demnach ein wilder, frecher Freigänger. Bis er im Tierheim am Mäuseweg abgegeben wurde und festgestellt wurde: Er ist FIV-positiv. FIV ist die Abkürzung für das Feline Immundefizienz-Virus, eine Erkrankung, die das Immunsystem der Katze schwächt. Die Ansteckung erfolgt nur von Katze zu Katze. „Alles halb so wild“, ermutigt das Tierheim-Team Interessenten. Eine erkrankte Katze könne genauso alt werden wie eine gesunde. „Wichtig ist, dass man versucht, Kasper so viel Lebensqualität wie möglich und so wenig Stress wie möglich zu bieten.“ Körperliche und geistige Auslastung, hochwertiges Futter sowie „eine große Portion Liebe“ könnten helfen.

Kasper sei sehr verschmust und anhänglich. Die Unterforderung im Heim mache ihn nervös und hektisch. Zwischenzeitlich sei er zu zwei anderen FIV-positiven Katzen vermittelt gewesen, habe aber Stress mit einem Kater im neuen Heim bekommen. Anlass: das Futter, das ihm sehr wichtig sei. „Wir haben die Hoffnung, dass Kasper die Sicherheit, die er vorher im Tierheim verspürte, zurückgewinnen kann und wieder ganz der Alte wird“, so das Tierheim-Team.

Gesucht wird nun ein Zuhause in reiner Wohnungshaltung: „Ein gesicherter Balkon oder gesicherter Freigang wären der absolute Traum.“ Kasper wird nur zu anderen Katzen vermittelt, die ebenfalls FIV-positiv sind. Größere Kinder im Haushalt seien kein Problem.

Zur Sache

In Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein und dem Tierheim Speyer stellt die RHEINPFALZ an jedem ersten Dienstag im Monat ein Tier vor, das ein neues Zuhause sucht. Kontakt: Telefon 06232 33339 oder www.tierheim-speyer.de.