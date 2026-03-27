Auf 3,5 Millionen Euro wird ein Gebäude geschätzt, das die Stadt für ihre Schnelleinsatzgruppe (SEG) plant. Es soll auf einer Freifläche an der Rheinhäuser Weide entstehen.

Das Baugrundstück in direkter Nähe zur Feuerwehr gehört der Stadt und soll mit einer Halle bebaut werden, die neun Boxen für Fahrzeuge und Abrollbehälter enthält. Dazu sollen ein Technikraum sowie ein Sanitärbereich kommen. Einziehen soll die SEG, die als ehrenamtliche Einheit des städtischen Katastrophenschutzes im Einsatzfall Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienste leistet. Laut Stadt war zunächst vorgesehen, sie in einer Tiefgarage unter der geplanten neuen Feuerwache unterzubringen. Auf diese Tiefgarage wird jetzt jedoch laut Ilona Bast, Leiterin des Gebäudemanagements, verzichtet, weil deren Abdichtung mit Risiken verbunden wäre.

Das SEG-Gebäude wäre von der Feuerwache fußläufig erreichbar. Diese soll abgerissen und neuerrichtet werden – ein 39-Millionen-Euro-Projekt inklusive SEG-Neubau, dessen Anteil nicht bezuschusst werde, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Sie sprach auch von der Möglichkeit, für „Alarmparker“ Bereiche des angrenzenden Baubetriebshofs zu nutzen. Eine Hochgarage könnte auf lange Frist alternativ nebenan entstehen, wo heute noch das Technische Hilfswerk (THW) ansässig ist. Dieses hat vom Bund Mittel für einen Neubau zugesagt bekommen und denkt über einen Umzug in die Siemens-/Brunkstraße nach. Seilers Zwischenbericht: Es gebe inzwischen ein „Erkundungsersuchen“ des THW, aber noch keine Entscheidung.

Die Planung für das SEG-Gebäude hat der städtische Bauausschuss einstimmig befürwortet.