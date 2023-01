Die Stadtverwaltung hat die wichtigsten Dinge, die die Bevölkerung im Notfall wissen sollte, gebündelt und stellt sie auf ihrer Internetseite unter www.speyer.de/notfallvorsorge zur Verfügung. Wie die Stadt mitteilt, hätten die Corona-Pandemie, die Flut an der Ahr und zuletzt auch die drohende Energiemangellage gezeigt, dass es wichtig sei, „das Krisenbewusstsein der Bevölkerung“ zu stärken. „Ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, sich diese Informationen durchzulesen und einzuprägen – idealerweise bevor sie tatsächlich benötigt werden. Denn gerade in Krisensituationen ist es wichtig, auf vorhandene und bereits verinnerlichte Informationen zurückgreifen zu können, um auch unter Stress und in einer Ausnahmesituation zu wissen, wie man handeln muss“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann weist darauf hin, dass extreme Krisenlagen „nur unter Mitwirkung der Bürgerschaft“ bewältigt werden könnten. Die Bürger müssten selbst Vorsorge treffen. Anleitungen dazu, wie man sich vorbereiten kann und worauf in Notlagen zu achten ist, hat die Stadt zusammengestellt. Unter anderem geht es um Themen wie: Welcher Sirenenton bedeutet was? Wo befinden sich die 14 Anlaufstellen im Stadtgebiet, sollte die kritische Infrastruktur langfristig gestört sein? Welchen Notvorrat und welche weiteren Produkte sollte man stets zu Hause haben?