Auf Katalysatoren hatten es Diebe abgesehen, die sich übers Wochenende Zutritt zum Gelände eines Wohnmobilhändlers in der Franz-Kirrmeier-Straße verschafften. Laut Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, 16.45 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Die unbekannten Täter bauten die Katalysatoren aus den Fahrzeugen aus. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.