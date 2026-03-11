Die veränderte Weltlage mit zahlreichen Kriegen macht ein Umdenken erforderlich. Der Dialog zwischen Stadt und Bund zur Kaserne wirkt konstruktiv.

Vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine war Frieden der Normalzustand. Doch die Welt hat sich geändert, der Krieg ist zurück in Europa. Die Bundesregierung formuliert Sicherheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es geht um eine glaubhafte Abschreckung und wirksame Verteidigung im Bündnisfall. Wichtig sei dabei die Zusammenarbeit zwischen Militär und Zivilschutz, also Städten, Kreisen und Kommunen sowie deren Hilfsorganisationen. Auch wenn es noch niemand offiziell bestätigen will, spricht vieles dafür, dass die Bundeswehr zurück nach Speyer kommt. Nach dem Besuch von Boris Pistorius bleibt der Eindruck, dass sich Stadt und Bundeswehr auf eine nur teilweise Reaktivierung der Kurpfalzkaserne verständigen könnten und die Wohnbaupläne der Stadt damit nicht ganz gestorben sein müssen.