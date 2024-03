Ab Palmsonntag, 24. März, bereitet die Karwoche auf Ostern vor. Im Speyerer Dom stehen deshalb zusätzliche Gottesdienste auf dem Plan. Das bringt Veränderungen bei den Besichtigungszeiten mit sich.

Am Montag, 25. März, ist der Dom nur von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet, weil um 17 Uhr die Chrisammesse beginnt. An diesem Tag werden für die Sakramente benötigte heilige Öle geweiht. An Karfreitag, 29. März, ist nur von 13 bis 14.30 Uhr eine stille Besichtigung des Domes ohne Führungen möglich. Dafür finden an diesem Tag mehrere Gottesdienste statt: eine Trauermette (8.30 Uhr), ein Kinderkreuzweg (10 Uhr) sowie die Karfreitagsliturgie mit Predigt (15 Uhr). Dazu kommen Beichtgelegenheiten von 11 bis 13 Uhr und nach der Liturgie bis 18 Uhr.

Am Karsamstag ist von 9 bis 19 Uhr eine stille Besichtigung ohne Führungen möglich. Am Ostersonntag ist die Kathedrale von 12 bis 16 Uhr zur Besichtigung geöffnet. Dieser Zeitraum liegt zwischen dem Pontifikalamt um 10 Uhr und der Pontifikalvesper um 16.30 Uhr, auf die um 18 Uhr noch eine Abendmesse folgt. Am Ostermontag kann der Dom zwischen zwei Gottesdiensten (10 Uhr, 18 Uhr) von 12 bis 17.30 Uhr besichtigt werden.

Die Karwoche im Dom beginnt am Palmsonntag mit einem Amt um 10 Uhr, in dem Bischof Karl-Heinz Wiesemann Palmzweige weiht. Der Karsamstag markiert den Übergang zu Ostern. Er beginnt mit einer Trauermette um 8 Uhr und endet mit dem Hochfest der Auferstehung Christi, das ab 21 Uhr mit der Feier der Osternacht begangen wird. Wie bei vielen Gottesdiensten in dieser Zeit ist dann auch die musikalische Umrahmung besonders aufwändig.