Tickets für das Bademaxx-Hallenbad, in dem ab Montag, 28. September, wieder geschwommen werden darf, können laut Stadtwerke Speyer (SWS) ab Freitag, 25. September, erworben werden: online und im SWS-Kundenzentrum. Auf die reine Online-Lösung wie in der Freibad-Phase wird nicht mehr gesetzt; unter anderem das Seniorenbüro hatte interveniert, wie SWS-Sprecherin Sonja Daum mitteilt. Am heutigen Donnerstag werde ein Vertreter des Ordnungsamts im Bademaxx erwartet, um die Umsetzung des Betriebs- und Hygienekonzepts zu prüfen und die Genehmigung für die Öffnung des Hallenbads zu erteilen. „Die Becken sind bereits mit Wasser gefüllt. Die Wasseraufbereitung läuft auf minimalem Niveau. Die Beheizung folgt in den nächsten Tagen“, erläutert Daum. Die Belüftungsanlage solle mit einem höheren Frischluftanteil als in anderen Jahren gefahren werden.

Zuschussbedarf steigt

Das Hallenbad ist seit März wegen der Corona-Auflagen geschlossen. An den 74 Tagen von 25. Juni bis 6. September war das Bademaxx-Freibad geöffnet gewesen und hat 28.617 Besucher angezogen, wie die Stadtwerke auf Anfrage bilanzieren. Sie rechnen wegen der geringeren Besucherzahlen und erhöhten Auflagen mit einem Verlust von 2,6 Millionen Euro (statt 1,8 Millionen Euro) aus dem Badbetrieb 2020. Zum Vergleich: 2019 hatte es allein von 25. Juni bis 6. September 105.623 Besucher gegeben. Die Badegäste 2020 seien sehr dankbar gewesen, berichtet Sylvia Stauder, seit 25 Jahren Fachangestellte für Bäderbetriebe bei den SWS: „Noch nie gab es so viel Lob, Anerkennung und gute Worte.“