Niklas Cassarino, neunjähriges Karttalent aus Mechtersheim, ist beim Saisonauftakt der RMC Clubsport-Serie in Belleben (Sachsen-Anhalt) voll durchgestartet. Er führt die Gesamtwertung der Micro-Klasse mit optimalen 50 Punkten an. Cassarino gewann nicht nur beide Wertungsläufe mit um die zwei Sekunden Vorsprung, sondern lag zuvor auch schon in Warm-up und Qualifying vorne.