Eine Pechsträhne hat den Finaleinzug von Karttalent Niklas Cassarino (10, Mechtersheim) bei der Trofeo Margutti in Lonato (Italien) verhindert. Der Name erinnert an den 1989 verstorbenen Fahrer Andrea Margutti. 80 Piloten starteten in Cassarinos Mini-Klasse, der damit seine Vorbereitung auf die nationalen Rennen beendete.

In seinem neuen italienischen Team Driver Racing Kart schloss der Zehnjährige das Zeittraining, zurückgeworfen durch einige Kollisionen, als 59. ab. Nach Platz 47 in den Heats erreichte Cassarino den Hoffnungslauf und Rang 26.

„Nach meinem starken Unfall am vergangenen Wochenende war es diesmal nicht einfach, wieder in meine richtige Routine zu finden“, sagte der Mechtersheimer. Mit seiner Pace zeigte er sich zufrieden.