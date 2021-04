Niklas Cassarino (10, Mechtersheim) hat zum Abschluss der WSK Super Master Series in Lonato (Italien) den Einzug ins Finale verpasst. Das Zeittraining unter den 100 Minis seiner Klasse beendete Cassarino zunächst als 69.

In den ersten Vorläufen folgten die Ränge 20, 23 und 14. Rangeleien sowie ein Unfall verhinderten dann das Vordringen unter die besten 34.

Nächstes Rennen

„Was für ein Wochenende, nach einem schwierigen Start legte ich einen guten Aufwärtstrend hin und kämpfte zwischenzeitlich um Top-Positionen“, berichtete Cassarino: „Glücklicherweise habe ich den Unfall glimpflich und nur mit leichten Kopfschmerzen überstanden.“

Dieser habe ihn am Ende in der Zwischenwertung weit zurückgeworfen und den bis dahin positiven Rennverlauf leider verfrüht beendet. Am Wochenende steht an gleicher Stelle die Trofeo Andrea Margutti an gleicher Stelle auf dem Programm.