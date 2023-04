Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Daniel Weirauch spielte schon immer eine besondere Rolle bei der Firma Vogt Karosseriebau in Speyer. Einst war er der erste Lehrling im 1993 gegründeten Betrieb, und jetzt ist er der richtige Mann für die Übernahme des Unternehmens, so die Witwe des Gründers. Ab 2022 firmiert die GmbH neu.

In einem kleinen Schuppen rechterhand der Wormser Landstraße fing alles an. Dort machte sich Michael Vogt am 5. April 1993 selbstständig mit seiner Karosserieaufbereitung. Er machte seinen