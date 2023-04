Die neunköpfige Stadtratsfraktion der CDU ist wieder komplett. Auf Hans-Peter Rottmann (68), der vergangene Woche verabschiedet wurde, folgt nun Karina Kauf. Die 43-Jährige ist Schulleiterin der Grundschule im Vogelgesang.

Kauf ist in den städtischen Gremien keine Unbekannte. Aufgrund ihres pädagogischen Hintergrundes und ihrer „Kompetenz gerade in den Themenfeldern Schule und Bildung“, wie die CDU-Vorsitzende Sylvia Holzhäuser lobt, sitzt die Mutter zweier Töchter bereits im Schulträger-Ausschuss. „Weil ich mich für Sport begeistere, will ich zudem sicherstellen, dass wir als CDU das vielfältige Sportangebot unserer Stadt noch besser vermarkten und, wo es geht, weiter ausbauen“, sagt Kauf. Zu Jahresbeginn hatte die CDU einen Generationenwechsel im Stadtrat angekündigt. Nun stelle man die nach Durchschnittsalter jüngste Fraktion, so Holzhäuser.