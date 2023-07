Unter dem Motto „Play – Dance – Party“ steht am Freitag, 7. Juli, eine „Caribbean Night“ in der Night-Sports-Arena, Tullastraße 41, auf dem Programm. Es ist eine junge Veranstaltungsform in der Arena, die seit Oktober 2021 unter Inhaber Dirk Stamer Sport im Dunkeln anbietet – mit Schwarzlicht und LED.

Von der ehemaligen Kinderspielhalle des Fundolino wurde die Arena nach Angaben des jetzigen Betreibers so umgewandelt, dass Erwachsene sich hier sportlich austoben können. Inzwischen gibt es auch eine Bar, die bei der Caribbean Night die Cocktails ausschenken wird. Los geht es um 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. In karibischer Atmosphäre können alle Module bei Night Sports (Play) genutzt werden, zudem gibt es eine Tanzfläche (Dance) und eben viel Party.

Dafür will auch DJ Christophe Herbin mit seiner Musik sorgen. Er organisiert den Abend gemeinsam mit dem Night-Sports-Team. „Wir wollen eine Feiermöglichkeit für junge Leute in Speyer bieten, die bislang fehlt“, so Joachim Groß von Night Sports. Künftig soll es noch mehr Anlässe zum Tanzen geben: In jedem Quartal ist nun eine Caribbean Night geplant. Tickets gibt’s für 6 beziehungsweise 8 Euro.jenr