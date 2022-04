Beim Karfreitagsgottesdienst am 15. April in der Gedächtniskirche Speyer singt um 10 Uhr der Chor der Diakonissen Liedsätze von Passionsliedern aus alter und neuer Zeit. Die Leitung hat Kantorin Ruth Zimbelmann, den Gottesdienst hält Dekan Jäckle, Robert Sattelberger spielt an der Chororgel.

Am Abend um 18 Uhr spielt Robert Sattelberger an der großen Kleuker-Orgel ein Orgelkonzert mit Werken von Bach und Jehan Alain, darunter dessen größtes und letztes Werk, die „Drei Tänze“ von 1940.

Von Bach erklingen Phantasie und Fuge g-moll (mit Bezügen zur Johannespassion), die Passacaglia c-moll (Bezüge zum Karfreitagspsalm 22) und am Schluß Präludium und Fuge e-moll (mit Bezügen zur Matthäuspassion), das Stück, das der Organist Karl Straube als die erste Orgelsymphonie der Musikgeschichte bezeichnet hat. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.

In der Osternacht um 21 Uhr singt eine kleine Choralschola Gesänge aus Taizé und Osterlieder, Robert Sattelberger spielt Orgel, Dekan Jäckle hält die Liturgie.

Beim Ostersonntagsgottesdienst um 10 Uhr mit Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst erklingt die Osterkantate „Heut triumphieret Gottes Sohn“ von Dieterich Buxtehude. Dieses famose Werk ist mit Pauken und Trompeten, einem Streicherensemble, Vokalsolisten und Chor besetzt. Das selten aufgeführte Stück ist eine kleine Kostbarkeit, das „Halleluja“ am Schluß wird gerne als das bedeutendste vor dem Händelschen Halleluja bezeichnet. Es musiziert ein Barockensemble auf historischen Instrumenten, es singen Martina Jutz (Sopran), Felix Cantzler (Altus) und die Speyerer Kantorei unter Robert Sattelberger.