Training abgesagt oder höchstens online, keine Seminare und Workshops, soziale Kontakte, Pflege von geschlossenen Freundschaften, resultierend aus vielen gemeinsamen Übungseinheiten und Erlebnissen, für die der TSV Speyer Raum sowie Rahmen zur Verfügung stellt, darniedergelegt.

Doch Abteilungsleiter Sensei Christof Dahmen und seine Übungsleiter beschäftigen sich mit dem, was kommt, sobald es die Infektionszahlen zulassen. Hierzu tagen die Verantwortlichen regelmäßig via Videokonferenz und entwickelten nun ein Konzept für die verschiedenen Lockerungsstufen.

Kontakt hält die Kampfkunstabteilung seit Frühjahr 2020 über die verschiedenen sozialen Medien und Netzwerke sowie im wöchentlichen Online-Training. Dieses Angebot nutzten die Mitglieder rege, teilten die Speyerer mit.

Individuelles Angebot

Bei der Planung der zukünftigen Aktivitäten in verschiedenen Gruppengrößen auch im Freien schnitten die Verantwortlichen ihr Angebot auf Altersgruppen und Fortschritt zu. Räumlichkeiten und Übungsleiter stünden zur Verfügung.

Für die im Sommer 2020 begonnenen Anfängerkurse gibt es einen Wochenendworkshop mit Prüfung zum Weißgurt. Danach beginnt das reguläre Training. Auch die neuen Einsteigerangebot erfahren eine Ergänzung am Wochenende. Die Anmeldung läuft.

Spezielle Wochenendworkshops für Kinder in Karate, Judo und Ninjutsu bereiten zusätzlich zum Online-Training auf die Gürtelprüfung vor. Des Weiteren plant der TSV ein Sommerlager. Dann üben Kinder in Kleingruppen und erkunden die Umgebung.

Weitsicht

Für September reservierten die Kampfkünstler die Walderholung zum Trainingslager für den Nachwuchs mit Ausflügen, Lagerfeuer. „Ob das Übernachten vor Ort und die damit verbundenen Aktivitäten wie Nachttraining stattfinden können, muss abgewartet werden“, teilten sie mit.

Auf Erwachsene und Jugendliche warten in Karate, Judo und Ninjutsu Wochenendseminare. Schwerpunkte bilden Selbstverteidigung, Prüfungsvorbereitung und traditionelle Waffen. Das Trainingslager in den Herbstferien in Österreich ist noch nicht abgesagt.

Wie gemacht

Melanie Dahmen plant in Tai Chi und Qi-Gong ein Trainingslager in kleiner Runde im Schwarzwald an. Bis dahin lädt sie zu Seminaren wie Wildgans-Qi-Gong ein. Ihre Disziplinen scheinen mit Abstand und im Freien wie gemacht für die Zeit.

„Der persönliche Kontakt, das Miteinander im Training und auch danach, und das Gruppengefühl sind neben dem Training ein wichtiger Teil des Vereinslebens“, schließen die Speyerer in Hoffnung auf bessere Zeiten.

Kontakt

Der TSV Speyer bietet Karate, Ninjutsu, Judo, Kobudo, Tai Chi, Qi-Gong, Parkour & Freerunning an, Telefon 0176 55243785, E-Mail: info@karate-dojo-speyer.de