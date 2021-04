Mit 24 Goldmedaillen in den Turnieren der vergangenen Monate führt Luisa Schaudig (9) aktuell die Weltrangliste der unter Zehnjährigen an. Lea Gomolka (15) erkämpfte sich bei der U19 den fünften Platz im internationalen Vergleich. Sie errang 2020 siebenmal Gold und zwölfmal Silber.

Wenn das Wohnzimmer zum Dojo wird – weil die Sporthallen coronabedingt geschlossen bleiben und die Einheiten bei Landestrainerin Imola Szebényi im Leistungszentrum beim Shotokan Club Frankenthal ausfielen, hieß es in vielen Haushalten der Karate-Club- Speyer-Mitglieder Möbel rücken.

Es sei eine große Herausforderung für Coaches und Eltern gewesen, auf so beengtem Raum zu üben und die Leistungen der Sportler mit dem Handy oder der Kamera zu filmen, berichtet Trainerin Lilia Schaudig. Dennoch nehme der Verein seit Juni regelmäßig an den sogenannten e-Turnieren teil.

„Die Erfolge unserer Athletinnen und Athleten zeigen, dass sich unsere Bemühungen gelohnt haben“, meint Schaudig. Strikte Vorgaben und ein ausgeklügeltes System bildeten die Grundlage für den Wettkampfbetrieb 2020. Karateka aus aller Welt reichten ihre Darbietung als Videoaufnahme ein. Die Kampfrichter bewerten diese dann online.

Siebenmal Training

Doch um im internationalen Vergleich zu bestehen, braucht es mehr als ein leeres Zimmer und ein Smartphone, wissen die Trainer des Karate Clubs Speyer. „Mittlerweile laufen sowohl Luisa als auch Lea sehr hohe Katas“, sagt Trainerin Gitte Zapilko: „Das ist inzwischen der internationale Wettkampf-Standard.“

Vier- bis fünf-, teilweise sogar siebenmal in der Woche trainieren die Sportlerinnen. Im Sommer absolvierten sie einige Einheiten im Freien und dann nach der Öffnung in den Hallen. Inzwischen üben beide fast ausschließlich in den heimischen Wohnzimmern.

Leas Fokus liege dabei auf Athletik, Technik und Krafttraining. Außerdem habe Sie neben dem Karate- noch Tanztraining, so Zapilko. Es müsse auch nicht immer gleich ein Sieg sein, sagt Schaudig: „Die Mädchen freuen sich, wenn sich der Abstand zwischen Bewertungspunkten zu starken Gegnerinnen verringert . Das wird dann fast auch wie ein Sieg gefeiert.“

Goldhamster

Doch nicht nur Luisa und Lea feierten 2020 große Siege. Die Karatekas aus Speyer heimsten seit Juli insgesamt 35 Gold-, 26 Silber- und 34 Bronzemedaillen ein. 33-mal gab es Rang fünf. Allein bei der Sportdata World Series 5 – dem wichtigsten Online-Turnier des Jahres – traten 47 Nationen, 137 Vereine und 388 Sportler aus der ganzen Welt an.

Neben Luisa, die sich in der Kategorie Kata Gold sicherte, erreichte auch Jan Kraus (12) in der Kategorie Kumite U13 Platz drei. Um in diesem Zweikampf bei einem e-Turnier zu starten, fightet der Karateka gegen eine Stange mit einem Ball darauf. Mittels Video bewerten die Kampfrichter dann Schnelligkeit und Technik.

Große Hallen

„Trotz aller Schwierigkeiten blicken wir auf großartige Leistung unserer Schützlinge zurück“, resümiert Trainer Peter Pap. Dass auch 2021 vorerst weiterhin Online-Turniere auf dem Programm stehen, sei eine großartige Alternative für Sportler aus der ganzen Welt.

Pap: „Trotzdem hoffen wir natürlich, dass im neuen Jahr wieder etwas mehr Normalität ins Wettkampfgeschehen zurückkehrt, damit die Karatekas wieder in großen Hallen die Zuschauer begeistern können.“

