Lea Gomolka (16) vom Karate-Club Speyer hat sich in mehreren Kategorien von Kata-E-Turnieren den ersten Platz in der Weltrangliste gesichert. Sie führt bei den Unter-17-, -18-, -19- sowie -20-Jährigen. Bei der U21 nimmt Gomolka Rang zwei ein. In 14 Monaten gewann die Speyererin 44 Gold-, 45 Silber- und 46 Bronzemedaillen bei virtuellen Wettkämpfen.