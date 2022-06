Fünf Schülerinnen des KC Speyer starten am Samstag bei der deutschen Meisterschaft in Erfurt. Erstmals treten die Zwillinge Kathrina und Sophia Schmidt (9) mit Charlotta Borgwart (8) bei den Unter-Zwölf-/-14-Jährigen an. Sie begannen während des Lockdowns mit dem Training. Die ersten Techniken erlernten sie online.

Zum Team fanden sie vor einem halben Jahr zusammen. Die Mädchen wählten für ihre Kata-Mannschaft den Namen Neon aufgrund ihrer gelben Vereinsjacken. Im Kata-Einzel bringen Luisa Schaudig und Anne-Marie Iskandaryan bereits Erfahrung bei nationalen Titelkämpfen mit.

Schaudig präsentiert sich in der U12 in Zusammenarbeit mit IGS Budokan Kaiserslautern, Iskandaryan (U14) mit dem 1. Shotokan Karate Club Frankental.