Einen wie Michael Becht müsste man klonen können. Der 58-Jährige führt nicht nur eine Wasserskischule in Speyer und eine Allianz-Generalvertretung in Ludwigshafen. Neuerdings nennt er auch noch ein Schifferpatent für den Rhein sein Eigen und darf die größten Kähne steuern. Das macht ihn begehrt in der Kurpfalz.

Es gibt derzeit Personalmangel in so vielen Bereichen. In der Gastronomie, im Krankenhaus, auf dem Flugplatz, auf dem Bau und – auf dem Rhein. Die Anzahl der Güter- und