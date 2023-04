Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause bietet das Standesamt der Stadt Speyer Brautpaaren wieder die Möglichkeit, sich in der gotischen Kapelle im Adenauerpark standesamtlich trauen zu lassen. An drei Samstagen im Mai, Juni und Juli werden in der Traukapelle je vier Brautpaare heiraten. Die Termine waren schnell vergeben, so die Stadt. Zur Vorbereitung auf die Hochzeitssaison 2024 können sich interessierte Brautpaare am „Tag der offenen Traukapelle“ am Mittwoch, 19. April, von 13 bis 17 Uhr beim Team des Standesamtes über die mit rund 100 Sitzplätzen bestückte Trauörtlichkeit informieren. Bei Brezeln und Getränken sind Paare, die im Adenauerpark heiraten möchten, sowie alle Interessierten eingeladen, einen Blick in die älteste gotische Kapelle Speyers aus dem Jahr 1516 zu werfen. Die Standesbeamtinnen sowie der Leiter des Standesamtes, Hartmut Jossé, stehen laut Ankündigung für Fragen bereit. Das Standesamt hat seit 2009 in der Kapelle mehr als 300 Paare in die Ehe begleitet. Informationen gibt es zudem im Internet unter www.speyer.de/heiraten. Hochzeitstermine können im Online-Traukalender der Stadt bis zu zwölf Monate im Voraus reserviert werden.