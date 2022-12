In der Woche vor Weihnachten wurde es nochmals richtig stressig in den Speyerer Krankenhäusern. Die vorübergehende Entspannung in der Kinderklinik der Diakonissen ist schon wieder vorbei. Nicht überall können die Patienten so versorgt werden wie erwünscht.

Die Welle von an Atemwegsinfektionen schwer erkrankten jungen Patienten hatte sich im Dezember immer weiter aufgetürmt. Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus hätten sich bis Mittwoch die damit verbundenen Probleme verstärkt. Es gebe „sehr viele kleine Patienten“, von denen das Personal fast 80 Prozent in Schutzkleidung versorgen müsse, um sich nicht selbst mit dem Grippe- oder RS-Virus zu infizieren. Das sei „auf Dauer sehr strapaziös“, so Dr. Hans-Jürgen Gausepohl, Chefarzt Kinder- und Jugendmedizin.

Weil auch viele Mitarbeiter von der Infektionswelle betroffen seien, könnten auf der Kinder-Intensivstation zurzeit nicht alle verfügbaren Betten betrieben werden. Auch in den Erwachsenenstationen gebe es bei den Betten tagesaktuelle leichte Schwankungen, erklärt Klinik-Sprecherin Susanne Liebold. Die starke Auslastung einzelner Klinikbereiche könne für deren zeitweise Abmeldung bei der Leitstelle des Rettungsdienstes sorgen. Die Diakonissen-Sprecherin: „Derzeit sind alle Krankenhäuser in der Region von vorübergehenden Kapazitätsengpässen betroffen, auch unser Haus.“

„Erhebliche Einschränkungen“

Das bestätigt Thomas Goldmann, Leiter der Zentralen Notaufnahme im St.-Vincentius-Krankenhaus. Die Situation sei angespannt. Sein Krankenhaus sei zwar noch in der Lage, alle Patienten rund um die Uhr zu versorgen, aber mit teilweise erheblichen Einschränkungen und Umständen. Bei Überlastungen in der gesamten Region sei die adäquate Erst- und Notfallversorgung eingeschränkt. Viel zu oft müssten dann Telefonate geführt werden, „bis ein Bett gefunden ist“. Für die Patienten folgten teils anstrengende Transporte. Goldbaum will die Zusammenarbeit der Krankenhäuser in der Region verbessern und hat dafür nach eigener Mitteilung einen pfälzischen „Qualitätszirkel“ initiiert: „Wir haben im Alltag alle die gleichen Herausforderungen zu meistern, das geht am besten gemeinsam.“

Die Kliniken achten derzeit besonders darauf, schonend mit ihren Ressourcen umzugehen. Im Fall der jüngsten Patienten bittet das „Diak“ etwa darum, zuerst den Kinder- und Hausarzt zu konsultieren. Laut Gausepohl wird derzeit zugunsten akuter Fälle von planbaren Eingriffen und Untersuchungen abgesehen.