Stefan Schuster (KC Speyer) hat als bester deutscher Kanute auf der oberen Moldau bei Krumlov im Böhmerwald (Tschechien) die 36 Kilometer lange Marathon-Strecke bewältigt. Damit belegte Schuster (Jahrgang 1963) Platz 20.

Er startete als einziger Deutscher im Einer-Seekajak und überwand neun Wehrpassagen sowie Bootsgassen zwischen Vyssi Brod und Ceske Krumlov. 50 Paddler traten in der Klasse mit einem Le-Mans-Start an. Unterwegs wartete zudem eine 150 Meter lange Umtragestelle. In seinem Boot Rheinfire benötigte Schuster 3:13:12 Stunden.