Um was geht es?

Bevor die Pandemie den Turnus unterbrochen hat, wurde alle zwei Jahre beim Brezelfest eine Brezelkönigin gewählt. Die erste Wahl 2017 fiel auf Laura Hölzl, 2019 erklomm Anne-Susann Sperling den Thron. Beim diesjährigen Brezelfest vom 6. bis 11. Juli soll die Reihe der Majestäten fortgesetzt werden.

Wer kann mitmachen?

Jede Frau, die mindestens 18 Jahre alt ist, in Speyer wohnt oder „einen besonderen Bezug zu Speyer hat“, wie Christiane Köhler vom Dirndl-Lederhosen-Komitee (DLK) erläutert. Hilfreich sei die „Lust, Menschen zu begeistern“, die „Liebe zu Traditionen und der Domstadt“ sowie ein „sicheres Auftreten“.

Wie kann man sich bewerben?

Der Verkehrsverein Speyer stellt auf www.speyerer-brezelfest.de ein Online-Bewerbungsformular zur Verfügung. Kandidatinnen füllen dieses aus, laden mindestens zwei Fotos hoch sowie ein einminütiges Bewerbungsvideo, in dem sie sich vorstellen. Bewerbungsschluss ist demnach der 22. Mai, also am kommenden Montag.

Wie wird die Siegerin ausgewählt?

Eine Jury aus Mitgliedern des DLK sowie des öffentlichen Lebens der Stadt wählt in einem Vorentscheid drei Brezelprinzessinnen aus. Die Bewerberinnen erfahren von ihrer Kür nach Pfingsten und werden für das weitere Prozedere mit einem Dirndl eingekleidet. Am Brezelfestsamstag, 8. Juli, werden die Prinzessinnen in einem kleinen Umzug ab 17 Uhr vom Altpörtel aus ins Festzelt begleitet und dort auf der Bühne vorgestellt. Gehen lediglich drei Bewerbungen ein, stehen die Teilnehmerinnen an der Endrunde automatisch fest, so Köhler. Diese Gefahr sieht sie aber nicht: In der Vergangenheit habe es stets zwischen fünf und zehn Bewerbungen gegeben.

Wie läuft die Wahl selbst ab?

Wahlberechtigt sind alle Besucher des Festzelts in der „Nacht der Tracht“. Gewählt wird mittels einer App auf dem Smartphone, indem ein QR-Code eingescannt wird. Wie Köhler betont, ist jeder QR-Code nur einmal einlesbar, um Missbrauch auszuschließen. Wer kein Smartphone hat, kann sich möglicherweise eines von einem anderen Besucher leihen. Siegerin ist, wer die meisten Stimmen erhält. Gekrönt wird sie mit dem Diadem der Brezelfestkönigin. Die Wahl werde juristisch beaufsichtigt, so Köhler.

Was muss die Brezelkönigin tun?

Sie repräsentiert das Brezelfest ehrenamtlich und übernimmt verschiedene Aufgaben. Beim Brezelfestumzug fährt sie vorneweg. In ihrer zweijährigen Amtszeit tritt sie im Auftrag der Verkehrsverein Speyer Veranstaltungs GmbH und der Stadt Speyer auf öffentlichen Veranstaltungen auf.