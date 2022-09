Wegen Kanalsanierungsarbeiten im Auftrag der EBS Speyer wird die Abfahrt der B39 zur Paul-Egell-Straße in Höhe des Discounters Lidl am morgigen Mittwoch ab 20 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag, 6 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag weiter mitteilt, wird eine Umleitung über die Landauer Straße eingerichtet.