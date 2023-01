Die Speyerer SPD wirbt für den Verbleib des Kaufhofs in der Maximilianstraße. Um der Galeria-Konzernspitze in Essen zu signalisieren, welchen Stellenwert das Warenhaus in der Domstadt genieße, habe der SPD-Ortsverein Speyer-West während des Wochenmarktes auf dem Berliner Platz am Freitag Unterschriften für den Erhalt der Filiale gesammelt, teilte Stadträtin Inge Trageser-Glaser mit. Innerhalb weniger Stunden hätten rund 150 Menschen unterschrieben. Den Marktbesuchern sei es ein Bedürfnis gewesen, ihre Solidarität zu zeigen, so Trageser-Glaser, das Thema bewege die Menschen offenkundig sehr. Die Genossen wollen daher die Unterschriftensammlung am Samstag, 14. Januar, 10 bis 14 Uhr, mit einem Infostand vor der Filiale am Altpörtel fortsetzen. Danach sollen die Unterschriften an die Geschäftsführung des Essener Warenhaus-Konzerns weitergeleitet werden. Am Freitag hatte Landesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) mit Vertretern der Stadtverwaltung, des Deutschen Gewerkschaftsbundes und dem Speyerer Kaufhof-Betriebsrat gesprochen. Dessen Vorsitzender Niki Blum bestätigte auf Anfrage, dass die 60 Beschäftigten bisher nicht wüssten, ob und wie es mit der Niederlassung mit ihren 6800 Quadratmetern Verkaufsfläche weitergeht. Gewiss sei nur, dass die Kunden dem Warenhaus treu blieben. „Wir hatten ein sehr, sehr gutes Weihnachtsgeschäft“, sagte Blum. Wie es aus der Konzernzentrale zuletzt gegenüber dem Speyerer Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) hieß, soll „Ende Januar“ eine Liste der Standorte vorliegen, die geschlossen werden.