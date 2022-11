In Speyerer Gullys, die nicht mit der Kläranlage verbunden sind, könnten künftig Filter eingesetzt werden, die Mikroplastikartikel etwa von Reifenabrieb auffangen. Diese Initiative der Fraktion „Unabhängig für Speyer“ (UfS) trägt der Stadtrat mehrheitlich mit. Die Stadtverwaltung soll nun Aufwand und Ertrag prüfen. Sie geht von Kosten von 1400 bis 1800 Euro pro Filter aus. Keine Zusage gab es von ihr für den ebenfalls von UfS geäußerten Wunsch, die Einsatzfrequenz der Kehrmaschinen in stark frequentierten Straßen zu erhöhen. „Wir werden in Zukunft aber leistungsstärkere Maschinen einsetzen und die Reinigung somit effektiver umsetzen“, so Fachbereichsleiter Robin Nolasco.