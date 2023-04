Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zeichen stehen auf ausverkauft. So lassen sich die Rückmeldungen aus den Vereinen, die sich zu Veranstaltungen in der Session 2022/23 entschlossen haben, zusammenfassen. Vorverkauf und Planungen knüpfen an die Zeit vor Corona an

Während der Carnevalverein Rheinfunken sich noch nicht wieder ins Geschehen einklinken will, und auch die Vereinsmeier in Speyer-Nord keine zwei Sitzungen auf die Beine stellen können, sind die