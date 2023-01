Ein Konzert mit dem Nachwuchspianisten Max Hampl ist am Sonntag im Haus der Kirchenmusik in Speyer. Der aufstrebende Musiker ist der Dommusik verbunden.

Am kommenden Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr findet ein weiteres Konzert in der Reihe Kammermusik im Chorsaal im Haus der Kirchenmusik in Speyer statt.

Der junge Nachwuchspianist Max Hampl, der in der Domsingschule der Dommusik sängerisch ausgebildet wurde und dieser weiterhin verbunden ist, spielt Klavierwerke von Johann Sebastian Bach, César Franck, Claude Debussy, Robert Schumann und anderen Komponisten.

Max Hampl, Jahrgang 1998, studiert derzeit in Dresden an der dortigen Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in der Klavierklasse von Ute Pruggmayer-Philipp.

Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er mit fünf Jahren, später kamen noch die Instrumente Querflöte und Saxofon hinzu. Zudem absolvierte er das C-Studium in Kirchenmusik und Orgel während seiner Schulzeit. Von Karl-Heinz Simon, der auch Professor in Dresden ist und zudem in der Pfalz sehr aktiv ist , wurde er auf die Aufnahmeprüfung in Klavier an der Musikhochschule vorbereitet. Bei Simon studierte er dann auch zwei Jahre.

Besonderes Ambiente

Neben Auftritten als Solist tritt Hampl ebenfalls als Orchesterpianist, Kammermusiker und Liedpianist in Erscheinung. Zu nennen sind Konzerte im Kulturpalast Dresden, beim Kultursommer Germersheim, im Oberstdorfer Musiksommer sowie in der Musikhochschule Dresden.

Im November war Max Hampl an gleicher Stelle bei einer Kammermusik im Chorsaal in Speyer als Liedbegleiter zu hören. Leon Tchakachow sang Schuberts „Schöne Müllerin“.

Das Kammerkonzert findet wieder im besonderen Ambiente des großen Chorsaals im Haus der Kirchenmusik statt. Der Saal wurde im September 2018 eröffnet und wird in erster Linie für die Probenarbeit der Dommusik genutzt. Gestaltet wurde er vom ehemaligen Dombaumeister Mario Coletto.rg

Info

Der Eintritt zu dem Klavierabend mit Max Hampl beträgt zwölf Euro (ermäßigt fünf Euro). Karten sind an der Abendkasse vor dem Großen Chorsaal (Eingang über den Klosterhof, Hasenpfuhlstraße 33) ab 16 Uhr erhältlich.