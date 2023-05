Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Zuge der SchUM-Kulturtage, die an jüdisches Leben und jüdische Tradition in Speyer, Worms und Mainz erinnern, war diesmal Streicher-Kammermusik vom Feinsten in Speyers Altem Stadtsaal zu erleben.

Das Gropius Quartett und Cellist Friedrich Thiele spielten Musik zweier bedeutender jüdischer Komponisten, Mendelssohn und Ernest Bloch, sowie solche von Schubert.In dem vor drei Jahren gegründeten