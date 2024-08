Die Messung der Verkehrsbelastung auf der B9 zwischen Worms und Jockgrim geht in die zweite Runde. Vor wenigen Tagen hat die Bayreuther Firma Geovista dazu erneut Kästen mit Videosystemen an rund 40 Messpunkten entlang der Fernstraße angebracht, etwa auf der Brücke über die B9 an der L454 zwischen Speyer und Schifferstadt. Die Kameras erfassen laut Geovista-Geschäftsführer Stefan Schramm, wie viele Fahrzeuge in einem bestimmten Zeitraum auf der Bundesstraße unterwegs sind und um welche Art Fahrzeug es sich handelt, vom Motorrad bis zum Omnibus. Gemessen werde an diesem und am folgenden Dienstag, 13. und 20. August. Kennzeichen würden nicht erfasst, betont Schramm. Gemessen worden war bereits mehrfach im April, im September wird der Zyklus wiederholt. Die Daten sollen der Bundesanstalt für Straßenwesen dazu dienen, die Verkehrsströme auf der B9 in den und außerhalb der Ferien zu ermitteln und hochzurechnen. Die Erhebung erfolgt laut Schramm alle vier bis fünf Jahre. Ganz ohne Zwischenfälle sind die diesjährigen Messungen in der Vorderpfalz bisher nicht abgelaufen. Bei Mutterstadt hätten Unbekannte die Messgeräte zweimal verdreht. „Offenbar fühlen sich einige Menschen durch unsere Kästen gestört“, sagt Schramm. Dies komme jedoch selten vor.