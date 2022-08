Mehrere Speyerer Straßen werden laut Stadtverwaltung in den kommenden Tagen kurzzeitig gesperrt, um ihren Belag mit dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise zu erneuern: Friedrich-Hölderlin-Weg am 2. und 3. August, Georg-Kerschensteiner-Straße/Conrad-Hist-Straße von 3. bis 5. August, Otto-Mayer-Straße/Vincentiusstraße von 8. bis 10. August, Fußweg zum Kanuclub von 9. bis 12. August, Alte Schwegenheimer Straße/Landauer Warte/Friedrich-Sprater-Straße von 10. bis 12. August. Nähere Auskünfte erteilt die Straßenverkehrsbehörde unter Telefon 06232 142938.