Am Samstag, 7. Mai, 20 Uhr, spielt Alexis Bug nach langer Corona-Pause wieder den „Kallstadter Saukerl“, die Pfälzer Antwort auf Amerika und alle Spalter dieser Welt beim Zimmertheater in der Heiliggeistkirche in Speyer. Das Programm wurde seit seiner Premiere in der Bad-Dürkheimer Cha Cha Bar (2017) stetig weiterentwickelt. Was wäre aus Donald Trump geworden, wenn sein Großvater Friedrich (Friseur) nach seiner Auswanderung in seine pfälzische Heimat Kallstadt zurückgekehrt oder gar nicht erst ausgewandert wäre? Friedrich Trumps Enkel Toni ist ein Pfälzer Großmaul, reicher Friseurmeister in Kallstadt und hegt Ambitionen auf das Bürgermeisteramt. Dabei ist ihm jedes Mittel recht. An Alexis Bugs Seite spielt die Freinsheimer Schauspielerin und Sängerin Ilona Christina Schulz. Musik und die passenden Geräusche dazu macht der Schifferstadter Hörspielmacher Karl Atteln. Karten gibt es unter tickets@zimmertheater-speyer.de, im Speierer Buchladen unter 06232 72018 oder www.zimmertheater-speyer.de. Infos über Bug und den Kallstadter Saukerl gibt es auf alexisbug.de/blog/