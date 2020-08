Am 30.08.2020 wird um 20 Uhr im Zimmertheater Speyer, Spielstätte Heiliggeistkirche, Johannesstraße, ein Gedankenspiel um die Geschichte der Familie des US- Präsidenten Donald Trump als eine szenische Lesung mit Ilona Schulz und Alexis Bug zu sehen sein. Musik und Live-Hörspiel stammen von Karl Atteln.

Der Autor Alexis Bug erzählt im „Kallstadter Saukerl“ seine Sicht auf eine fiktive Handlung als Kommunalkomödie mit weltpolitischem Hintergrund. Donald Trumps Großvater Friedrich Trump wurde 1869 in Kallstadt geboren. Als 16-Jähriger wanderte er in die USA aus und machte dort sein Glück. Als er wieder zurückkehren wollte, schlug die Obrigkeit in Speyer dies ab (weil er sich zuvor dem Wehrdienst entzogen hatte). Trump ging also zurück nach Amerika und machte dort einen Friseurbetrieb auf. In dem Stück „Kallstadter Saukerl“ erleben wir einen fiktiven Anton „Toni“ Trump. Es spielt eine alternative Realität durch, in der Friedrich Trump doch nach Kallstadt zurück durfte. Heute lebt sein Enkel dort und ist Friseurmeister. Toni hat politische Ambitionen und träumt davon, Bürgermeister von Kallstadt zu werden. Er ist ziemlich reich und protzt damit. Um seine Ziele zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht.

Kartenverkauf sowie Anmeldung mit Kontaktdaten erfolgen im Spei´rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232 72018.