Der aus der Foto-Mitmachaktion der Stadtverwaltung entstandene Wandkalender geht am Mittwoch, 1. Dezember, in den Verkauf. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der Kalender sei auf 950 Stücke limitiert und koste 15 Euro. Die Motive wurden aus mehreren hundert Einsendungen ausgewählt. „Pro verkauftem Exemplar werden wir 10 Euro an das Speyerer Tierheim spenden“, so Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Angeboten wird der Kalender in der städtischen Tourist-Info in der Maximilianstraße 13, bei der Buchhandlung Fröhlich, Roßmarktstraße 3, im Speirer Buchladen, Korngasse 17, bei Edeka Stiegler Speyer in der St.-German-Straße 8 und Am Rübsamenwühl 4. Außerdem hat Fotograf und Jurymitglied Klaus Landry im Auftrag der Stadt Speyer einen auf 140 Stück limitierten Kalender mit Fotos der Tiere gestaltet, die aktuell im Tierheim Speyer untergebracht sind. Sein Honorar habe er dabei vollumfänglich an das Tierheim gespendet. Der Tierheim-Kalender ist ausschließlich in der städtischen Tourist-Information zum Preis von 15 Euro käuflich zu erwerben, wobei zehn Euro wiederum dem Tierheim zugute kommen.