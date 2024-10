Der Kanu-Club Speyer lädt ein zu einem Wildwasser-Doppelfilm-Event am Sonntag, 3. November, ab 17 Uhr im Judomaxx (Butenschönstraße 8). Olaf Obsommer, Wassersportler und Filmproduzent, berichtet laut Vereinsankündigung über zwei gegensätzliche Abenteuer. Zu einem war er mit Super-Stars der Extremkajakwildwasserszene im Urwald von Gabun unterwegs. Zum anderen erzählt er über eine umweltfreundliche Reise entlang der Cinque Terre in Italien. Das Ziel der Expedition in Afrika war es, möglichst viele labyrinthartige Wasserfälle auf verschiedenen Kanälen zu erkunden. In Italien sollte die 100 Kilometer lange Strecke vom Hafen Genua bis nach La Spezia entlang des sogenannten Golfs der Dichter mit Seekajaks bewältigt werden.

Einlass für die Vorführung ist um 17 Uhr, Beginn um 17.30 Uhr, Ende gegen 20 Uhr. Karten zu Preisen zwischen 8 und 16 Euro sind nur im Vorverkauf über Snapticket und an der Abendkasse erhältlich. Kinder bis 13 Jahre sind frei. Der Judosportverein und der Kanu-Club bewirten vor der Veranstaltung und in der Pause.