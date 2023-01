Mit mehreren Gesprächsrunden in den nächsten Wochen soll versucht werden, das ehemalige Erfolgsformat der Kaisertafel im August auf der Maximilianstraße zu retten.

2020 und 2021 hatte das Gastronomie-Event wegen der Pandemie ausfallen müssen. 2022 war die 30. Auflage für Mitte August angesetzt, aber im Frühjahr aufgrund organisatorischer Probleme abgesagt worden. Auch für 2023 sei noch nicht alles geklärt, berichte auf Anfrage Stefan Walch, Vorsitzender des für die Ausrichtung der Tafel gegründeten Vereins zur Förderung der Hotellerie und Gastronomie. „Ich halte es aber für realistisch, dass es noch klappt.“

Der Verein sei insofern weitergekommen, dass er mit den früheren Gastronomen Roland Jörg und Rhett-Oliver Driest zwei Ehrenamtliche gefunden habe, die sich in den kommenden Wochen um mögliche Teilnehmer kümmern wollten. Mit ihnen sei nun ein erstes Treffen anberaumt. Dann würden Wirte, die bei der Kaisertafel auftischen könnten, kontaktiert. Auch mit der Stadt sei er im Gespräch, so Walch. Es gehe unter anderem um die Sicherheitsauflagen, die zu erfüllen wären.

Neuer Name denkbar

Die neue Vereinsspitze, neben Walch („Fleisch-Boutique“) Vertreter der Firmen Foonax und „Schorlekönig“, tendiere ohnehin zu einem neuen Veranstaltungskonzept, das auch einen neuen Namen erhalten könnte. Statt einer langen Tafel vom Dom bis zum Altpörtel waren dafür schon verteilte „Genussinseln“ im Gespräch. „Wir müssen die Leute mobilisieren und aktivieren, aber das kann ich nicht alleine“, so Walch. Expertise für Großveranstaltungen sei im Verein ausreichend vorhanden.

Die Stadtverwaltung erwähnt die Kaisertafel zwar nicht in ihrem Veranstaltungskalender für 2023, bietet aber Unterstützung an: Die Veranstaltung sei im Interesse der Stadt. Sie werde sich in einem Gespräch im ersten Quartal zur Frage einbringen, „ob und falls ja, in welcher Form die Kaisertafel stattfinden wird“.