Am Sonntag beim „Großen Stadtgeläut“ in Speyer erklangen sie, sie schlagen die Stunde, und sie rufen zu Gottesdiensten. In der Nachkriegszeit war dies nicht selbstverständlich, sodass es im Dezember 1947 eine besondere Feier für die Glocken der Gedächtniskirche gab.

Das Geläut der in Speyer „Retscherkärch“ genannten Gedächtniskirche der Protestation hat eine bewegte Geschichte. Drei der bei der Kircheneinweihung 1904 fünf Glocken – inzwischen sind es acht – sind nicht mehr diejenigen, die 1903 gegossen worden waren. Das hat mit dem Krieg, aber auch mit akustischen Gründen zu tun. Vier der fünf Glocken waren 1942 abgehängt und zur Verhüttung vorgesehen. Dreien davon blieb dieses Schicksal erspart. Sie waren 1947 zusammen mit anderen Glocken aus Süddeutschland mit dem Motorschiff „Bremen“ von Hamburg aus nach Ludwigshafen und Karlsruhe verfrachtet und dort auf Autos umgeladen worden. Zu ihrem alten Gestühl in Speyer fanden die Glocken „Martin Luther“, „Gustav Adolf“ und „Bayern“. Nicht mehr zurück kam die von Kaiser Wilhelm II. gestiftete und 1900 angefertigte „Kaiserglocke“. Sie war tatsächlich verhüttet worden.

Im Dezember 1947 wurden die drei Glocken in Speyer erstmals wieder geläutet. Jedoch: Sie schmerzten offenbar das Gehör von Experten. Diese befanden sie „von nur geringer Qualität“, sodass 1959 bei der Karlsruher Gießerei Bachert ein neues Geläut bestellt wurde – bezahlt mit Spenden evangelischer Christen weltweit.