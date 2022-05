Das Gymnasium am Kaiserdom hat erfolgreich am Forschungs- und Roboterwettbewerbs der First Lego League teilgenommen: Mona Papp aus der siebten Klasse sowie die Zehntklässler Joshua Knecht, Joel Sanchez-Braun und Caroline Geyer, ergänzt von Simon Grimm von der IGS, kamen beim Regionalwettbewerb in Heilbronn in der Gesamtwertung auf den ersten Platz, wie Schulleiter Hartmut Loos mitteilt. Der Wettbewerb ist demnach in vier Bereiche gegliedert: Ein Teil besteht aus der Forschungsaufgabe, die dieses Jahr unter dem Titel „Cargo connect“ lief. Zwei weitere Teile bestehen aus der Aufgabe, einen Roboter zu bauen, zu programmieren und Aufgaben durch den Roboter lösen zu lassen. Bewertet wird als vierter Teilaspekt die Art und Weise, wie die Kinder zusammenarbeiten. Die betreuende Lehrerin Jessica Senzig erhielt laut Loos den Preis als beste Coachin. Nächste Wettbewerbsstufe für die „GaK“-Gruppe ist das Halbfinale am 7. Mai.