Das Interesse am Speyerer Kaiserdom ist ungebrochen: Im vergangenen Jahr haben nach Angaben des Domkapitels rund 783.000 Menschen das Weltkulturerbe betreten, dort Gottesdienst gefeiert oder an Führungen teilgenommen. Im Vorjahr waren 737.200 Besucher gezählt worden und damit rund 46.000 weniger. Die pure Anzahl sage jedoch nichts darüber aus, wie stark die Gäste die vielen Angebote rund um den Kaiserdom genutzt hätten, beispielsweise den Verleih von Audio-Guides oder den Besuch von Kaisersaal samt Aussichtsplattform im Südwestturm sowie der Krypta. „Im vergangenen Jahr haben die Menschen unsere Angebote viel intensiver in Anspruch genommen als noch 2022“, sagt Friederike Walter, Sprecherin des Domkapitels. Die publikumsstärkste Zeit sei traditionell diejenige zwischen Weihnachten und Dreikönig, in der sich täglich bis zu 8000 Menschen im Gotteshaus aufgehalten hätten. Im Jahr 2021 waren insgesamt 406.300 Besucher gezählt worden, im Jahr 2020 waren es nur 324.500. Das Domkapitel verweist jedoch auf die Beschränkungen, die während der Corona-Pandemie bestanden haben. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren rund 909.400 Menschen in den Dom gekommen.

Ermittelt wird die Anzahl der Dombesucher laut Walter durch ein automatisiertes und Kamera-gestütztes Zählsystem an den Pforten der Kathedrale, das zwar Personenbewegungen registriere, jedoch keine Bilder aufzeichne. Es gebe bei den Besucherangaben allerdings „Unschärfen“, weil das Zählsystem aus verschiedenen Gründen nicht immer im Einsatz gewesen sei. Zudem zähle das System jede Person, die den Dom betrete, also auch, wenn jemand mehrfach hinein- und wieder hinausgehe. Die Abweichung zur tatsächlichen Anzahl der Besucher falle jedoch erfahrungsgemäß nicht ins Gewicht.