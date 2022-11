Ab dem kommenden Jahr werden die beiden Osttürme des Kaiserdoms saniert. Begonnen werde mit dem Südostturm, teilte Dombaumeisterin Hedwig Drabik auf Anfrage mit. An diesem soll zunächst die Außenfassade instandgesetzt werden. Deren Mauerwerk sei beschädigt, Teile davon könnten sich lösen und herunterfallen, befürchtet die Denkmalschützerin, die bei einer ersten Schadenskartierung im Oktober 2021 einige locker sitzende Brocken von der Wand sammelte. Die beiden Türme gehören zur romanischen Bausubstanz und wurden unter Heinrich IV. am Ende des 11. Jahrhunderts vollendet. Zuletzt wurden sie 1986 in Teilen saniert. Die Zwischendecken aus Beton, die in 1931 eingebracht worden waren, weisen zudem Korrosionsschäden auf.

Bei der Sanierung sollen die Natursteinoberflächen instandgesetzt werden. Weiteres Vorhaben ist die Überarbeitung der Turmhelme sowie der Wasserführung. Noch seien nicht alle Voruntersuchungen abgeschlossen, sagt Drabik, doch die Sanierung der beiden Türme werde das Domkapitel vermutlich die nächsten vier bis sechs Jahre beschäftigen.