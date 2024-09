Die Judo-Mädchen vom Gymnasium am Kaiserdom in Speyer haben beim Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia in Berlin völlig überraschend den zweiten Platz belegt.

„Wir sind hier angetreten mit zwei erfahrenen Leistungsträgerinnen und drei Kämpferinnen ohne Wettkampferfahrung. Außerdem haben wir eine