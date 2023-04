Der Dom bleibt dunkel: Das Speyerer Domkapitel hat in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, die Außenbeleuchtung des Gotteshauses während der kommenden Monate ausgeschaltet zu lassen. Das hat das Bistum am Donnerstag mitgeteilt. Das Domkapitel sehe sich bei seiner Entscheidung im Gleichklang mit der Stadt Speyer, die die städtischen Gebäude bis zum 1. Oktober nicht von außen anstrahlen will. Mit dem Ausschalten der Außenbeleuchtung der romanischen Kathedrale und den damit erzielten Stromeinsparungen gehe man weiterhin sensibel mit dem Thema Energie um und leiste einen Beitrag zum Klimaschutz, so Domdekan und Domkustos Christoph Kohl. Die Außenbeleuchtung des 1000 Jahre alten Bauwerks war am 4. August 2022 im Zuge der Energiekrise als Folge des Kriegs in der Ukraine ausgeschaltet worden. Die Abschaltung sei in Absprache mit der Stadt sowie mit Polizei und Ordnungsamt erfolgt. Ausnahmen gab es an Weihnachten und über die Ostertage, „um mit der Beleuchtung des Doms dem Festcharakter dieser besonderen Zeiten im Kirchenjahr Ausdruck zu verleihen“, so das Bistum. Im Herbst, wenn es wieder früher dunkel wird, werde sich das Domkapitel erneut mit der Stadt zur Frage der Dombeleuchtung abstimmen. Die Außenbeleuchtung des Kaiserdoms war 2015 vollständig erneuert worden und mit LED-Lampen bestückt worden. Laut Bistum sei ihr Energieverbrauch „relativ gering“. Auch unter Naturschutzgesichtspunkten sei diese Technik von Vorteil, da Vögel, wie das Uhu-Paar, das in den vergangenen Jahren am Dom brütete, und Insekten durchs LED-Licht nicht irritiert werden.