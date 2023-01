Das Mobilfunkunternehmen Vodafone, das in Speyer auch Kabelfernsehen anbietet, stellt in der Nacht von Mittwoch, 11. Januar, zu Donnerstag, 12. Januar, die TV-Frequenzen um. Wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt hat, sollen bis zu 350 TV- und Hörfunksender eine neue Frequenz im Kabel-Glasfasernetz erhalten, um die Leistungsfähigkeit des Netzes zu steigern. Nach der Umstellung sei bei betroffenen Kunden zunächst ein Sendersuchlauf an den Empfangsgeräten erforderlich.

Bei älteren Geräten sei es möglich, dass dieser Suchlauf manuell aktiviert werden müsse. Hilfe bietet Vodafone online unter www.vodafone.de/frequenzumbelegung oder unter der Telefon-Hotline 0800 1070830. In Speyer gibt es einer Vodafone-Sprecherin zufolge rund 26.000 Kabelhaushalte. Wie viele davon Vodafone-Kunden seien, wolle sie aus Wettbewerbsgründen nicht mitteilen.