Katalyn Hühnerfeld, die Wort- und Körperakrobatin aus der Nähe von Mainz, hat auf der Bühne des ausverkauften Speyerer Zimmertheaters ein Rad nach dem anderen geschlagen.

In ihrem vierten Soloprogramm legt sie sich fest. „Menschen muss man mögen“ singt und sagt Hühnerfeld an diesem Abend oft. Die perfekt gestimmte Ukulele erklingt zum Refrain des Titel gebenden Liedes, in den das Publikum begeistert einfällt. Hühnerfelds Lachen ist so ansteckend wie die gute Laune, die die Künstlerin ab Minute eins verbreitet. Die Verbindung zwischen Theater. Kabarett und Zauberei gelingt großartig, der pantomimische Beginn macht Lust auf mehr von Katalyn Hühnerfeld.

Vorfahren aus Speyer

Nach dem Einstieg als Menschen-Weibchen berichtet die Kabarettistin von ihren Speyerer Vorfahren mütterlicherseits, vom Ehemann und den vier Söhnen, die sie für diesen Abend zugunsten ihrer optimistischen Botschaft verlassen hat. Hühnerfeld erweist sich im Speyerer Zimmertheater als Altruistin, Humanistin, Humoristin, Artistin, Frau und Mutter. Mauerblümchen, Kletten oder Narzissten sind nicht ihr Ding, vielmehr erwecken Menschenaffen, und Delfine wecken ihr Interesse. Und die schönen Seiten des Lebens. „Das Unglück liegt auf der Straße“, verkündet sie und verspricht mit ihren neuen Programm eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Damit übertreibt sie keineswegs.

Bei Hühnerfeld liegen Komik und Tragik nahe beieinander, wobei das Lachen stets überwiegt. Schlimmer als aktuelle Nachrichtensendungen werde es nicht, betont die Künstlerin. Die sind indes derzeit bezüglich drohender Untergangsstimmung nur schwer zu toppen. Hühnerfeld lässt sich nur wenig beeindrucken, ist doch das Gastspiel im Zimmertheater für ihre 15- und 17-jährigen Söhne ohnehin eine „Gammelfleisch-Party“. Mit der Beschreibung der Pressevertreterin: „Stift, Block, große Brille“ trifft sie die Autorin dieser Zeilen perfekt, lediglich der von Hühnerfeld erwartete Platz in der ersten Reihe ist weiter nach hinten gewandert. Aus lustigen Plaudereien aus dem heimischen Nähkästchen der Kabarettistin lernen die Besucher, was es mit dem „Arsch-Fax“ und Kakophonie auf sich hat, erfahren, dass sogar die Katze im Hause Hühnerfeld männlich ist und wie es einer Selbständigen in puncto Finanzamt ergeht. Sie schlägt Räder bis zur völligen Erschöpfung und erbringt damit den Beweis: „Der Bühnenboden im Zimmertheater ist sauber.“

Eine wunderbare Märchenerzählerin

Dass sie eine begnadete Märchenerzählerin ist, belegt Hühnerfeld mit einer selbst geschriebenen Geschichte, das Kaninchen im Zylinder zeigt, dass sie zaubern kann. Leider kann die Kabarettistin vor lauter Höhenangst nicht stricken, schließlich könnte eine Masche herunterfallen. Diese Schwäche verkraftet das Publikum gut kann es doch voller Hoffnung nach Hause gehen. Denn Hühnerfeld belegt es wissenschaftlich; „Wir sind viel sozialer als wir denken.“ Bis zum nächsten Treffen mit Katalyn Hühnerfeld können wir mit dieser Erkenntnis gut leben.