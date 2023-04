Am 6. Mai ist wieder Kabarett-Zeit im Historischen Tabakschuppen: Auf der Bühne steht Gerd Kannegießer, Altmeister des literarischen Kabaretts. Er bringt die junge Sängerin Emilia May Andersen mit. Gastgeber ist der Kultur- und Heimatverein.

Es ist nicht der erste Auftritt des Westpfälzers mit inzwischen über 30 Jahren Bühnenerfahrung in der Tabakgemeinde. Der Lehrer für Deutsch, Mathematik und Philosophie hat dort schon mehrfach die Besucher zum Nachdenken über die (Mit-)Menschen und sich selbst und gleich darauf zum herzhaften Lachen über die Unbill des Lebens gebracht, dass die getrockneten Tabakblätter unter dem Dach der guten Stube der Tabakgemeinde ins fröhliche Schaukeln gerieten. Immer wieder überzeugt Kannegießer sein Publikum, wenn er mit seiner Hemdsärmlichkeit vordergründig für manchen Lacher sorgt, scheinbar kein Fettnäpfchen auslässt, dann aber von einem Satz auf den anderen den Schalter umlegt und zur Reflexion hinleitet. Man sollte auf jedes Wort achten. Dann ist gut zu verfolgen, wie der Kabarettist ganz leicht von der hohen Kunst des Denkens zu den tieferen Abgründen des Unsinns gleitet.

Sowohl mit dem „bösen Wort“ als auch mit dem „guten Ton“, so der Titel seines Programms, nimmt der 66-Jährige in reiner Stammtischphilosophie alles auf den Arm und karikiert, was die Lebensumstände hergeben.

Mehr als 2500 Auftritte

Bekannt wurde Kannegießer in der Pfalz 1983 mit „Scheiermanns Lina hat immer gesagt ...“, einem Lyrikband in Pfälzer Mundart. Er ist Mitglied der Autorengruppe Kaiserslautern und war Mitglied des Literarischen Vereins der Pfalz, zudem war er Mitherausgeber der Kunst- und Literaturzeitschrift Argos. Von ihm gibt es viele Veröffentlichungen in Zeitschriften, Zeitungen und Anthologien. Seit 1988 ist er mit seinem 'Kabarett uff Pälzisch' unterwegs und hatte bislang mehr als 2500 Auftritte.

Sein Gastspiel in Harthausen bestreitet der „Knuffelmacho“ und „Stammtischphilosoph“ Kannegießer nicht als Solist. Seine Partnerin, aber gleichzeitig auch Gegenspielerin auf der Bühne ist Emilia May Andersen. Zusammen bilden beide ein Duo, das durch seine Gegensätze besticht und dennoch genial zusammenpasst. Andersen setzt mit ihrem faszinierenden Stimmumfang filigrane Akzente. Die Künstlerin singt nicht nur in mehreren Sprachen, sie beherrscht auch das Klavierspiel und komponiert. Mehrere Siege bei Wettbewerben unter anderem in Wien, Moskau sowie 2017 im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ bestätigen ihr musikalisches Talent.

„Liebeswaisen“

Im Programm „Liebeswaisen“ interpretiert Emilia May Andersen Lieder unter anderem von Whitney Houston, Aretha Franklin und Mariah Carey im eigenen Stil. Dem Thema zufolge befassen sich ihre Lieder mit Liebe, Ehe und Partnerschaft im Spannungsfeld zwischen Romantik und Alltag.

Im Tabakschuppen Harthausen treffen zwei Künstler zusammen, die sich besser nicht ergänzen könnten. Wenn Andersen und Kannegieser, jeder auf seine ureigene Art, ausgerechnet im Wonnemonat Mai auf das älteste Thema der Menschheit blicken, dann verspricht das ein unvergessliches Erlebnis für das Publikum zu werden. Ein gut gemeinter Rat: Genau hinhören empfiehlt sich - auf jeden Ton, jeden Tonfall und jeden Zwischenton.

Info

Termin: Samstag, 6. Mai, 19 Uhr

Ort: Historischer Tabakschuppen Harthausen (Hanhofer Straße).

Preis: 18 Euro.

Kartenvorverkauf: bei Marlies Denne, Telefon 06344 5746.